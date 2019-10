El Índice de alquiler se retrasa

El director general de Vivienda, Urbanismo y Suelo, Javier Martín, ha asegurado que el hecho de que el Gobierno esté en funciones puede provocar cierto retraso en la puesta en marcha del sistema estatal de índices de referencia de alquiler, aunque ha asegurado que el desarrollo técnico del mismo puede estar listo "en poco tiempo".

En una entrevista concedida a Europa Press, Martín ha afirmado que se está avanzando de una forma "muy sólida" y que se están cruzando todas las informaciones de las que ya se nutren en la actualidad para crear los propios informes de alquiler de Fomento. "Creemos que se está estableciendo tanto una metodología como una muestra y un origen de datos que pueden dar mucha solidez", ha resaltado, tras insistir en que es imprescindible que este índice sea sólido y que, de verdad, responda a los criterios y a los objetivos para los que está planteado.

El real decreto de medidas urgentes en materia del alquiler, que entró en vigor el pasado mes de marzo, establecía un plazo de ocho meses para desarrollar este índice. "No pretendemos que sea un estudio de mercado ni un valor de mercado, sino que sea una referencia, y como tal debe ser entendido", ha resaltado Martín, que ha apostillado también que este será "un índice que aportará una perspectiva concreta de los precios, seguramente diferente a la que ofrecen los portales inmobiliarios y los depósitos de fianzas de las comunidades autónomas, pero lo que tratamos justamente es añadir un escenario más de transparencia al mercado". También ha resaltado la importancia del boletín especial de alquiler que el Ministerio publicó esta semana y ha asegurado que, aunque se están resaltando más las diferencias entre las fuentes de información que la información en sí, lo importante es que arroja datos objetivos. Además, ha destacado que para la realización de este boletín se han usado diferentes fuentes de información, como los depósitos de fianzas de las comunidades autónomas. No obstante, ha afirmado que donde no hay depósito de fianzas, "lógicamente no hay información, no es que el Ministerio no quiera ofrecerla". "Lo importante de este Observatorio es que pone negro sobre blanco algo que ya se preveía en el propio Real Decreto Ley de Vivienda y es la falta de información sobre el alquiler. Cuanto más índices y más referencias haya, mejor", ha explicado Martín.