El pasado año cambió nuestras vidas en todos los sentidos y aspectos como la compra online, que empezaba a despuntar en nuestro país, se afianzaron debido al contexto de la pandemia. Antes del COVID-19 comprábamos por internet sí, pero desde marzo del año pasado nos vimos obligados a utilizar este medio de compra y eso se tradujo en un aumento del 36% de las compras online.

No importa si eres un cazador de ofertas online, si te gusta presumir de cosas nuevas continuamente, hacer regalos inolvidables sin gastarte mucho dinero o simplemente quieres ser más ágil en tus compras para poder dedicarte a otras cosas... ¿Qué pasaría si descubrieras que hay una plataforma online que recoge todos las ofertas y descuentos fiables del mundo? Pues presta atención porque existe y esta idea de tres españoles está arrasando.

Chollometro está de moda, es una comunidad que recopila ofertas y descuentos disponibles en cualquier tienda física y casi dos millones de españoles ya la utilizan para hacer compras inteligentes ahorrando tiempo y dinero.

En ella puedes encontrar diariamente todas las cosas que te imaginas con los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, así como en marcas: desde productos deportivos de Nike, Adidas o New Balance, tecnología de Xiaomi o Samsung, la última cosmética de Maybelline o Freshly Cosmetics, hasta Ikea… Todo, absolutamente todo está en esta plataforma online de ofertas.

¿Cómo es posible?

Los expertos de Chollometro saben comprar en internet, rastrean la web, eliminan las estafas y comparten sus conocimientos con la comunidad de forma ordenada por categorías en las que destacan electrónica, gaming, supermercado y alimentación, moda y complementos, salud y belleza, familia e hijos, hogar y vivienda, jardinería y bricolaje, coches y motos, cultura y ocio, deportes y aire libre, tarifas de internet, viajes, finanzas y seguros y suscripciones y sector servicios.

Además, es la primera plataforma de este tipo donde el consumidor puede sentirse respaldado y cómodo porque tiene la seguridad de que todo lo que se publica, bien sea por parte de Chollometro o por su comunidad, está revisado por sus expertos que ayudan a los usuarios a tomar decisiones correctas. Además de las categorías, cada oferta tiene una temperatura que sube y baja en función de las opiniones de los usuarios.

El funcionamiento es sencillo pues una vez has encontrado el chollo que quieres comprar y has visto su precio y los gastos de envío realizas la compra directamente en el ecommerce de la marca. En algunos casos es posible que el descuento ya esté aplicado, pero en otros tienes que meter el código facilitado. También puedes localizarlos a través de la app o crear alertas de aquellas cosas que más te interesan para no perderte nada.

1,5 millones de personas registradas y más de 300.000 lo usan cada día

La comunidad de Chollometro crece cada día gracias a los chollazos que se han publicado en la plataforma desde su nacimiento. Entre ellos destacan aquellos que arrasaron y disfrutaron miles de personas como los usuarios que compraron a mitad de precio electrodomésticos de Balay gracias a un código que se compartió en la web y app, los que consiguieron el pack GTA V Premium Edition para PC de forma gratuita o los afortunados que pudieron beneficiarse de un 25% de descuento extra en las últimas rebajas de verano de Adidas.

Pero no solo eso, los amantes del café también tuvieron su momento de gloria cuando se publicó, justo antes de Navidad por lo que más de uno pudo hacerse con el regalo perfecto para la Navidad, una oferta de la Cafetera L’OR Barista con 320 cápsulas con casi un 75% de descuento. Y, aunque suene poco creíble y muy lejos debido a las restricciones de movilidad, antes de la pandemia hubo muchos Chollometristas que pudieron viajar a Malta desde diferentes ciudades españolas comprando billetes por solo 10€, más barato que un trayecto Madrid-Valencia en autobús.

Estos son solo algunos ejemplos de los más de un millón de Chollometristas reconocidos que ya son compradores inteligentes. Si te has sentido identificado es porque tú también eres Chollometrista y no lo sabías, así que te animamos a descubrirlo y empezar a descubrir las ofertas de tus marcas favoritas para comprar todo lo que te imaginas ahorrando tiempo y dinero.