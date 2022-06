La picadura de la avispa asiática, cuyo nombre científico es Vespa velutina, está generando una gran preocupación entre los alergólogos y la población en general. Su rápida expansión por el norte de la península en los últimos años, con multitud de avistamientos y nidos, está requiriendo actuar con medidas concretas tanto en el ámbito de control y captura de la especie, como en el área de la salud y, por supuesto, en el relacionado con la investigación.

Ello ha llevado a que gracias al estudio, conocimiento e investigación de la especie, la compañía de inmunoterapia, con fábrica propia en el Parque Tecnológico de Zamudio, Roxall Medicina España, haya desarrollado y comercializado la única vacuna que existe en el mundo para el tratamiento de la alergia al veneno de la avispa asiática.

Conocer de primera mano la especie, su impacto en el territorio, las reacciones alérgicas que genera y las ventajas de la inmunoterapia frente a su veneno ha sido el motivo que ha llevado a Grupo Noticias a reunir en torno a una mesa de debate a expertos en la materia de la talla de la Dra. Gabriela Pretre, investigadora en Roxall; Itxaso Elorduizapaterietxe, Técnico de Basalan; la Dra. Ana Alonso, alergóloga del Hospital de Basurto; y al Dr. Alberto Martínez, director de I+D de la compañía Roxall.

Desde el punto de vista de la doctora en Biología Molecular, Gabriela Pretre, experta en Vespa velutina, "se trata de una avispón que se encuentra dentro del orden de los himenópteros, que vive en colonias y que puede tener hasta 13.000 individuos". Entre sus particularidades añade que, tiene un ciclo de vida particular, donde las reinas tras la hibernación empiezan a formar los nuevos nidos y es durante el verano cuando el nido y la colonia van aumentando de tamaño alcanzando el máximo de individuos. En meses posteriores es cuando comienza la fecundación, que dará lugar a las reinas del año siguiente. Es entonces durante el verano y otoño, cuando se producen la mayoría de las picaduras.

Sobre su picadura, subraya Pretre que, a diferencia de las abejas y abejorros (quienes dejan el aguijón sujeto en la piel), éstas son capaces de retraerlo y volver a picar. Para la investigadora de Roxall, afortunadamente es un insecto muy fácil de reconocer: de gran tamaño, color negro en el tórax y abdomen, a excepción de una pequeña línea amarilla, aspecto velludo y 6 patas de color más claro, amarillento-anaranjado. Partiendo de esta visión y profundizando en el proceso de neutralización de las avispas asiáticas, la Técnico de Basalan, Itxaso Elorduizapaterietxe, da detalles sobre los dos nidos que fabrica durante su ciclo vital.

Gabriela Petre, Investigadora de Roxall: "El veneno para la vacuna lo extraemos a partir de avispas que llegan vivas a nuestro laboratorio"

El primario puede tener el tamaño de una pelota de tenis aproximadamente, mientras que el nido secundario alcanza dimensiones que van desde un balón de fútbol hasta un metro de altura. En cuanto al color del nido, puede variar entre el marrón y el gris, y una de sus particularidades es que lo construyen a través de su propia saliva mezclada con madera triturada. En el caso de los nidos primarios, la textura es similar al papel maché, y en los secundarios, más parecida al cartón.

Sobre su impacto en el entorno, Elorduizapaterietxe analiza los problemas que está generando, y pone el énfasis en cómo está afectando a la agricultura. "Teniendo en cuenta que los adultos de la Vespa velutina se alimentan de azúcares, en época de recolección de fruta la echan a perder", puntualiza.

Otra de las preocupaciones que genera la atribuye a que destruye y desplaza a la fauna autóctona, como por ejemplo a las abejas, una especie que no está acostumbrada a ellas y no le hacen frente. Además del impacto en el mundo de la apicultura, Elorduizapaterietxe no pasa por alto los problemas de salud pública que genera debido a las consecuencias que provoca su picadura.

Preocupación de los alergólogos

Según el Comité de Alergia a Himenópteros de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), al que pertenece la Dra. Alonso, la tasa de mortalidad anual en España por veneno de himenópteros es de aproximadamente 3 o 4 personas al año.

La alergóloga de Basurto indica que el tipo de reacción puede ser tóxica o alérgica. En el caso de sufrir una reacción alérgica, si bien puede ser leve, hay un porcentaje importante de reacciones graves de anafilaxia, potencialmente mortales. Sobre su incidencia entre la población, la miembro de la SEAIC señala que no es mayor que la de las avispas comunes o las abejas, "lo que pasa es que al ser insectos más grandes, podrían inyectar más cantidad de veneno".

No obstante, muestra su preocupación ya que, "pese a ser más frecuente de lo que parece, en los servicios de alergia no se traduce en un mayor número de pacientes", lo que a su juicio está motivado por el desconocimiento que existe sobre esta reacción alérgica. "El desconocimiento es tal, que incluso mucha gente no sabe que existe tratamiento".

Ana Alonso, Alergóloga del Hospital de Basurto: "Las tasas de curación de las vacunas contra el veneno de himenópteros alcanzan el 95%"

Sobre la manera de actuar ante una picadura, la alergóloga insiste en que si bien lo primero es tratar los síntomas, es recomendable acudir a un especialista para estudiar el caso y ver la posibilidad de ponerse en tratamiento, una solución que llega de la mano de la inmunoterapia.

Metidos de lleno en lo que viene a representar la nueva vacuna, qué mejor que Alberto Martínez, director de I+D de Roxall, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de vacunas, para explicar cuál ha sido el papel de la compañía.

Detalla cómo la firma de inmunoterapia que representa, con fábrica en el Parque Tecnológico de Zamudio, está especializada en investigar, desarrollar, fabricar y comercializar vacunas para inmunoterapia desde hace varias décadas, lo que le ha llevado a ser hoy la primera empresa a nivel mundial en comercializar el diagnóstico y tratamiento de la alergia al veneno de la avispa asiática.

Añade que Roxall está especializada también en el desarrollo de vacunas para el tratamiento de alergias, fundamentalmente de las causadas por alérgenos como los pólenes, mohos, ácaros y epitelios animales.

Alberto Martínez, Director I+D de Roxall: "Roxall está especializada en investigar, desarrollar, fabricar y comercializar vacunas".

Sobre la historia de la compañía farmacéutica de capital alemán, Martínez se remonta a su fundación, en 1992, "aunque fue en 2017 cuando adquirió la división de alergia de la compañía portuguesa BIAL, que a su vez se había hecho con el poder de unos laboratorios bilbaínos, Laboratorios del Doctor Aristegui, fundados en 1941 y que en 1984 echaron a andar en la línea de la inmunoterapia para el tratamiento de las alergias".

En la actualidad, el Parque Tecnológico de Zamudio acoge las instalaciones de Roxall en el área de fabricación y de investigación en alérgenos.

Expansión en Europa

La mesa de debate da paso a todo lo relacionado con la rápida expansión de esta especie, un hecho que resulta curioso tras conocer cómo llegó a Europa en el año 2004, concretamente al puerto de Burdeos, en un barco carguero procedente de China. La investigadora de Roxall da detalles sobre su presencia en unas vasijas destinadas a jardinería para un productor francés de bonsáis, que importaba regularmente estos recipientes de zonas cercanas a Shanghai.

Según los análisis genéticos que se realizaron, fueron tan solo unas pocas avispas o tan solo una reina fecundada por varios machos la que llegó a Burdeos y rápidamente comenzó a expandirse por el suroeste francés llegando a España en 2010.

Ese mismo año aparecen los primeros especímenes en Euskadi para expandirse después por la Cordillera Cantábrica, Portugal y Cataluña. Su propagación continuó en torno a 60/70 kilómetros al año hasta extenderse por Italia, Reino Unido, Suiza y Países Bajos.

Para la doctora en Biología Molecular, fueron tres factores los que provocaron la rápida expansión: la coincidencia climatológica con su zona de procedencia; disponer de una gran fuente de alimentos (la abeja de la miel); y, la inexistencia de un depredador directo capaz de hacerle frente. Si bien estos argumentos pueden hacer pensar en una expansión aún mayor de cara al futuro, Pretre subraya que, "hay registros que indican que la expansión no va más allá de las zonas atlánticas".

Acotando estas valoraciones al territorio vizcaino, ámbito de actuación de Basalan, Elorduizapaterietxe indica que de cinco años atrás, el número de nidos neutralizados ha disminuido ligeramente, y lo atribuye a su gran capacidad de adaptación, "ya que los nidos cada vez están más ocultos y en sitios recónditos, lo que dificulta encontrarlos".

Itxaso Elorduizapaterietxe, Técnico de Basalan: "La cifra de nidos neutralizados en Bizkaia ronda entre los 2000 o 4000 al año"

No obstante, señala que, la cifra de nidos neutralizados ronda entre 2000 y 4000 al año en Bizkaia, registrándose los picos más altos entre julio y octubre.

En cuanto a la forma de actuar de Basalan para la neutralización de los nidos, trabaja en coordinación con ayuntamientos y bomberos, y a través de una aplicación recoge los datos básicos sobre sus características y ubicación para saber de antemano con qué situación se van a encontrar los operarios.

Recomienda ante todo mantener la calma ante el descubrimiento de un nido de avispa asiática. "Las avispas no te van a atacar si no se sienten amenazadas, por lo que en estos casos no hay que tocar los nidos e inmediatamente dar aviso al ayuntamiento o a las policías locales para que sean ellos quienes se encargan de recopilar la información pertinente y hacérnosla llegar a nosotros para activar el protocolo de neutralización del nido", argumenta Elorduizapaterietxe.