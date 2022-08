Loles León celebró el pasado lunes su cumpleaños como ella sabe hacerlo: presumiendo de cuerpo. La actriz cumplía 72 años y lo hizo publicando un primerísimo primer plano de su culo con un divertido texto.

"72 Años cumple hoy este pedazo de culo!!!!", escribió en su perfil de Instagram la protagonista de 'La que se avecina', que añadía: "Muchísimas gracias a la vida por haber llegado hasta aquí disfrutando de todos vosotros, sin parar de reír y metiéndome en todos los charcos. A seguir, que hay mucho que bailar".

Más allá de su trasero, Loles puede decir que a sus 72 años se encuentra en plena forma profesional: Además de su trabajo en la serie de los hermanos Caballero, la intérprete estrenaba hace unas semanas la tercera parte de la saga 'Padre no hay más que uno' en cines.

León es uno de esos rostros que sorprenden por tener una edad que no aparentan. Pero está claro que no solo influyen factores físicos; también es cuestión de actitud, y en eso a Loles no hay quien le gane.