La tensión está marcando el último adiós a Bernando Pantoja tras su fallecimiento este viernes. Magdalena, tía de Isabel Pantoja y de su hermano fallecido, se ha desmayado en pleno directo con 'Sálvame' después de que le hayan prohibido el paso en el tanatorio de Alcalá de Guadaira (Sevilla) en el que está teniendo lugar su velatorio.

Para ser exactos, este momento se ha producido a los pocos segundos de que Magdalena entrase en el tanatorio acompañada por Kike Calleja. Después de dejarla que fuera a la sala sola, el periodista estaba en pleno directo cuando la mujer salió llorando, teniendo un enfrentamiento con la madre de Anabel Pantoja. "Eso es lo que quieres", llegó a entenderse.

"Le he pedido a Anabel (Pantoja) que si podía estar y me han dicho que soy una sinvergüenza y que me fuese a la calle. La única sinvergüenza que hay es ella, que lo ha vendido todo", le dijo Magdalena a Kike Calleja, haciéndole una pregunta que no podía contestar: "¿Qué he hecho yo? ¿Querer mucho a su padre?".

Acto seguido, Magdalena se desplomó en directo a las puertas del tanatorio entre lágrimas, siendo auxiliada inmediatamente por Calleja y otros presentes en dicho lugar en ese momento. "Se ha mareado, Magdalena", dijo el reportero antes de que la conexión regresase al plató del programa de Telecinco.

Minutos después, 'Sálvame' volvió a contar a una Magdalena recuperada: "Me encuentro mejor. Me duele el lumbar, pero a estoy un poquito mejor. Me han dado agua y me he tomado una pastilla. No sé lo que me ha pasado".

"Anabel Pantoja no tiene nada que ver migo ni yo con ella. Es una falta de respeto que no me dejen verlo (a Bernardo) después de lo bien que me he portado con él y de tanto como lo he querido. Eso no lo hacen en ningún sitio. Allá ella", dijo la señora.

La tensión en la conexión fue a más después de que varios colaboradores se enfrentasen a Magdalena, que amenazó con marcharse: "No quiero dinero ni nada. Estáis haciendo el programa a costa mía. Lo siento. Hasta luego".

"Lo cortés no quita lo valiente. En el tanatorio no se forman las cosas que ellos forman. Ni antes ni luego ni después. Yo he venido con buena fe. A sentarme ahí en el responso. Ya está. No he venido a nada más. No es mi forma de ser, y punto", afirmó Magdalena.