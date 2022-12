El frío ya está aquí y dónde más lo sentimos es en las extremidades, como por ejemplo en los pies. De hecho, es imposible estar a gusto con los pies fríos, de ahí la importancia de las botas térmicas.

Aldi tiene en su colección este calzado para mujer con un precio increíble y con una calidad espectacular por lo que cuestan.

Impermeables y una plantilla con memoria

Estas botas, además de ser térmicas, son impermeables. De nada nos sirve que nos calienten los pies si a la mínima de cambio se nos mojan, de forma que el tejido exterior repele el agua y si, por cualquier motivo, consigue traspasar la capa exterior, se encuentra con un forro interior textil impermeable.

Se venden en tallas que van desde la 37 a la 40 y su plantilla tiene efecto memoria, lo que hace que sean muy cómodas al adaptarse por completo a la forma del pie, todo ello por tan solo 21,99 €, un precio sin competencia.

Diseño elegante

A pesar de ser unas botas para el campo, lo cierto es que en Aldi se han esmerado en el diseño, con un color granate, la lengüeta gris y los cordones blancos, creando un buen contraste.

Esto hace que no solo se puedan usar en el campo, sino que podemos ir con ellas por la ciudad si vamos abrigados, puesto que sus suelas sirven para el alquitrán y no desentonan con un look de invierno de tipo deportivo.

En el mismo supermercado, se puede completar la compra con sudaderas largas o chaquetas impermeables, que son imprescindibles a la hora de salir de casa en invierno.

Si queremos unas botas calientes, cómodas y que no se mojan, nos podemos pasar por Aldi, en donde encontraremos sus botas de mujer por menos de 22 euros, una ganga si tenemos en cuenta las características que tienen y lo que abrigan los pies.