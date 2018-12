Ideas para hacer una cocina de juguete y sorprender a los más pequeños

Ahora que llegan las navidades tal vez necesites una idea algo original para regalar a tus hijos, y ¿qué mejor que una cocina de juguete hecha por ti mismo? Lo cierto es que no es tan complicado ni requiere un gran esfuerzo, eso sí; necesitarás algo de tiempo para llevarlo a cabo.



Cocina de juquete con un mueble viejo

Cocina de juquete de cartón

Todos tenemos algún mueble viejo en el trastero que no sabemos qué hacer con él, pero con una buena capa de pintura se puede empezar a ver el potencial para su reciclaje. Con unos tapones de plástico puedes simular las clavijas de la cocina y las tapas de unos tarros de cristal pueden hacer las veces de fogones.Las redes sociales están llenas deDe la misma manera que habría que echar mano de la pintura con el mueble viejo, lo mismo sucede con la caja de cartón. Por esta razón, ten en cuenta que el cartón sea algo más duro para que no se ablande con la pintura. Los tapones de plástico seguirán siendo importantes, pero esta vez también podrás usar CDs que ya no funcionen para que simulen unos fogones. Como toque final puedes echar mano de un rotulador para dibujar algunos detalles.