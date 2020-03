El papel pintando, última tendencia deco

Si estás cansado del look de tu casa y no sabes cómo darle un cambio sin que suponga una gran inversión, el papel pintado puede convertirse en tu mejor aliado. También tenemos que decirte que si al leer estas palabras enseguida te has acordado de la casa de tu abuela, estás muy pero que muy equivocado.

La elegancia de habitat

El papel pintado se ha convertido en un elemento decorativo cada vez más recurrente, adaptándose a las últimas modas y tendencias. Es por eso mismo, que desde el estudio de interiorismo Habitat han reinventado el papel llenando las paredes de arte. Las propuestas de la marca van desde elegantes paletas de colores a originales dibujos con egetales, figuras étnicas o naífs... las tres propuestas para el otoño-invierno 2019-20 te proporcionan una variedad de inspiración para vestir tu casa.

Creado por la diseñadora Floriane Jacques, el papel pintado CHARLIE combina las líneas rectas de una estructura arquitectónica con las curvas vegetales de árboles y plantas imaginarias, revelando los contornos de una jungla urbana, elegante y fantástica. Un estampado para los que aman evadirse y soñar, disponible en tonos azules y ocres o en blanco y negro.

NOUR se ha inspirado en el batik, con un espíritu étnico. Concebido como una superposición de cuadros naif encajados entre ellos, este papel pintado revela una multitud de trazos yuxtapuestos con densos colores. Como un collage artesanal, sus sutiles imperfecciones aportan autenticidad y carácter al estampado.

El papel pintado OSCAR, también de Floriane Jacques, retoma el estampado estrella del catálogo 2019-20 en una versión en blanco y negro. El diseño es un guiño a las máscaras africanas recurrentes en la obra de Picasso, Modigliani, Braque y otros artistas de las vanguardias del siglo XX en un alegre homenaje al florecimiento artístico de esa época.

Arte botánico en las paredes

MuralsWallpaper también ha presentado sus cuatro nuevos papeles pintados para la nueva colección. Para la creación han usado pinturas vintage detalladas de Pierre-Joseph Redouté, consideradas obras maestras del arte botánico.

Con los diversos modelos que llevan el nombre de Redouté, la colección Vintage Botanicals hace vivir otra vez sus pequeñas e intrincadas ilustraciones, reinventándolas como escenas panorámicas de motivos florales y vida vegetal similar a la selva. Las ilustraciones originales de Redouté han sido tomadas de su libro de más de 200 años 'Les Liliacées', que se reinterpretan en una colección de sofisticados papeles pintados para los amantes de las flores.

Sentimientos solares y alegría en la pared

Si algo permite el papel pintado es aportar un toque de alegría y diversión a nuestras paredes, y eso es concretamente lo que hace MuralsWallpaper en su colección de modelos tipográficos 'Sentimientos solares'.

El hogar puede ser un paraíso de sentimientos positivos cuando está lleno de decoraciones de diseño alegres y personales por eso mismo esta colección ha sido diseñada por Lauren Kavanagh para difundir en el entorno una atmósfera relajante, inspirar y promover alegría, dejando que la decoración muestre un poco más de amor con potentes mensajes.