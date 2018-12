Penélope Cruz y Antonio Banderas optan a los premios del Sindicato de Actores

Los actores españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas fueron nominados ayer a los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, en inglés) por sus papeles en televisión American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace y Genius: Picasso, respectivamente.

En la categoría de mejor actriz en una miniserie o telepelícula, Cruz competirá con Patricia Clarkson ( Heridas abiertas), Emma Stone ( Maniac), Patricia Arquette ( Fuga en Dannemora) y Amy Adams ( Heridas abiertas).

Por su parte, Banderas tendrá como rivales en la categoría de mejor actor en una miniserie o telepelícula a Anthony Hopkins ( Rey Lear), Hugh Grant ( A very English scandal), Bill Pullman ( The Sinner) y Darren Criss ( El asesinato de Gianni Versace).

Se da la circunstancia de que Cruz y Banderas también han sido nominados a los Globos de Oro por su trabajo en estas mismas producciones.

La 25 edición anual de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos se celebrará el domingo 27 de enero e incluirá galardones en las categorías de mejor actriz y actor en comedia y en drama; actor y actriz de reparto; y actor y actriz principal; además de las dos mencionadas anteriormente.

Favoritos

El largometraje Ha nacido una estrella y las series La maravillosa Sra. Maisel y Ozark lideran, con cuatro nominaciones cada una, la lista de favoritos a los galardones. Ha nacido una estrella, que es la cuarta versión de la misma historia y está dirigida por Bradley Cooper en su debut tras las cámaras, opta a llevarse los premios de mejor reparto, mejor actor principal para el propio Cooper, mejor actriz principal para Lady Gaga y mejor actor secundario para Sam Elliott.

Por su parte, la serie cómica La maravillosa Sra. Maisel compite en las categorías de mejor actriz de comedia con las intérpretes Alex Borstein y Rachel Brosnahan, mejor actor de comedia con Tony Shalhoub y mejor reparto en una serie cómica.

Ozark, la serie sobre crímenes creada por Bill Dubuque y Mark Williams, opta a los premios de mejor actor en una serie de drama para Jason Bateman, mejor actriz para Julia Garner y Laura Linney, y mejor reparto en una serie de drama.

En la categoría de mejor reparto de largometraje, considerada la principal de estos galardones, Ha nacido una estrella se medirá con los actores y actrices de Black Panther, Infiltrado en el KKKlan, Bohemian Rhapsody y Crazy Rich Asians.

En el campo de mejor actriz principal de largometraje, las elegidas son Emily Blunt ( El regreso de Mary Poppins), Glenn Close ( La buena esposa), Olivia Colman ( La favorita), Melissa McCarthy ( Can You Ever Forgive Me?), además de la mencionada Lady Gaga por su papel en Ha nacido una estrella.

En la categoría masculina, competirán con Cooper por el galardón Christian Bale ( El vicio del poder) Rami Malek ( Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen ( Green Book) y John David Washington ( Infiltrado en el KKKlan).

Por otro lado, las nominadas a mejor actriz de reparto en un largometraje son Amy Adams ( El vicio del poder), Emily Blunt ( Un lugar tranquilo), Margot Robbie ( María, reina de Escocia), Emma Stone ( La favorita) y Rachel Weisz ( La favorita).

Los competidores en esta misma categoría en el caso de los hombres son Mahershala Ali ( Green Book), Timothee Chalamet, ( Beautiful Boy), Adam Driver ( Infiltrado en el KKKlan), Richard E. Grant ( Can You Ever Forgive Me?) y el antes mencionado Sam Elliott por Ha nacido una estrella.