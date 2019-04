Aumentan los rumores sobre que el bebé que espera Meghan Markle es una niña

La Casa Real británica cuida con mucho recelo todos los detalles en cuanto a las noticias relacionadas con el embarazo de Meghan Markle, del que se desconoce tanto cuando saldrá de cuentas como el nombre y sexo del bebé. Hasta ahora. Serena Williams, muy amiga de la duquesa de Sussex ha concedido una entrevista en la que podría haber sufrido un lapsus y haber revelado que el bebé que esperan los duques de Sussex es una niña.

En una entrevista para E!News le han preguntado a la deportista cual es el consejo que da a las futuras madres después de haber dado a luz a su hija hace un año y medio. Sin decir ningún nombre, la tenista respondió: "Tengo una amiga que está embarazada que dice: 'Oh, mi hija va a hacer tal cosa', y yo solo la miré y le dije: 'No, no lo hará". Al ser muy amiga de Meghan los rumores se han disparado.