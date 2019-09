Nick Carter, de Backstreet Boys, pide una orden de alejamiento contra su hermano

Nick Carter, miembro de la banda musical Backstreet Boys, presentó una orden de alejamiento contra su hermano Aaron Carter alegando que amenazó con matar a su "esposa embarazada y a su hijo por nacer".



Nick anunció hoy la medida a través de un mensaje publicado en su perfil de Twitter en el que aseguró que tanto él como su hermana han tomado la difícil decisión después de una "cuidadosa consideración". "Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Ángel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron", indicó el integrante de los Backstreet Boys. "A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia", escribió Nick.





