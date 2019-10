Víctor Ullate anuncia que cierra su compañía de danza por causas económicas

Víctor Ullate anunció ayer que la compañía privada de danza que creó hace 31 años, y en la que bailan 25 profesionales, ha llegado, a su fin a causa de la "inviabilidad económica". "Me siento muy mal; cerrarla es un palo enorme", aseguró el coreógrafo.

"Nunca esperé cerrar después de 31 años de lucha. Cortar esto es como cortar parte de la historia del ballet de nuestro país", aseguró el creador, que mantendrá abierta la escuela y la fundación que llevan su nombre. "He fundado escuela y compañía; he creado ballets muy personales, todo patrimonio de España, y ahora mismo me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho, pero me siento mal, muy mal por tener que terminar de esta manera un trabajo tan bien hecho y que ha tenido tanta repercusión a nivel internacional", lamentó. La razón es no contar con recursos económicos suficientes.