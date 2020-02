Los Reyes inauguraron ayer la 39 edición de la feria ARCO con una visita a la galería italiana Massimo y Francesca Minini, de la región italiana de Lombardía afectada por el coronavirus, y no se pararon ante la obra de Franco a su paso por la galería Forsblom. La propia galerista italiana explicó que Felipe VI y doña Letizia no preguntaron "en ningún momento" por el coronavirus, y explicó que esta visita no está relacionada con un apoyo institucional por este motivo.