Imanol Arias: "Devolveré todo el dinero y haré lo que me pidan"

Imanol Arias ha aterrizado en Madrid después de conocer este viernes la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Este órgano de la Audiencia Nacional ha pedido 27 años de cárcel para Imanol Arias y 32 años para la actriz Ana Duato por varios delitos fiscales dentro del caso Nummaria. "Ya dije lo que tenía que decir. Devolveré todo el dinero y cumpliré con lo que se me diga", expresaba al poco de conocer la noticia el propio Arias a Europa Press, y continuaba asegurando: "No puedo ni quiero decir nada, no puedo colaborar con el juicio paralelo, llevamos tres años con esto".

La Fiscalía acusa a los dos actores de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica destinada a tal fin.

Este sábado, Imanol ha llegado a Madrid con rostro bastante serio y ha asegurado a las cámaras de Europa Press que no iba a decir nada más al respecto: "No voy a hacer ninguna declaración y, si me lo permitís, me dejáis ir tranquilamente y no perseguirme ni montar el número. No puedo decir nada".

Una situación de lo más complicada en la que el actor de Cuéntame ha asegurado que se encuentra "mal, lógicamente".