Fonsi Nieto anuncia la muerte de su abuela

Cada vez son más españoles los que están pasando por los dolorosos momentos de despedirse de un ser querido. En esta ocasión le ha tocado el turno a la familia de Ángel Nieto, que le dicen adiós a la matriarca del clan, Teresa Roldán.



La madre del campeón de motociclismo ha muerto a los 103 años, y ha sido su nieto Fonsi Nieto el encargado de anunciar la triste noticia con un mensaje que ha conmocionado a todos sus seguidores en Instagram.



Con un álbum de imágenes al lado de su abuela, con las que hace un repaso por su vida, el Dj ha escrito: "BUEN VIAJE ABUELA... esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí", ha confirmado. "Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera. Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacía por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti!!! No puedo expresar con palabras lo que siento!!!", ha escrito completamente roto de dolor.



"Pero como yo creo que a ti te hubiera gustado te vamos a recordar con alegría y una sonrisa que sacaremos de donde podamos, 102 años y a punto de los 103, nos diste una lección de vida y de coraje... QUIERO DECIR QUE MI ABUELA TERESA TENÍA 2 COJONES y por fin te vas a reunir con el abuelo Ángel y tu hijo Angelito... SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES", ha terminado Fonsi en su emotivo mensaje y homenaje a su abuela, con el que también ha querido recordar a su tío Ángel, que fallecía el pasado 3 de agosto de 2017.



Compartiendo su dolor con sus seguidores, Fonsi también ha querido compartir una emotiva entrevista que le hicieron a su abuela en TVE durante un programa que rendía homenaje al campeón de motociclismo español. "SE ME ROMPE EL CORAZÓN CON ESTE VÍDEO", ha reconocido Fonsi en la publicación.