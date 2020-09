Banderas, sobre los premios Goya: "Quiero hacerlos muy cortos"

El actor Antonio Banderas desveló ayer algunos detalles de la gala de la 35 edición de los Premios Goya, que se entregarán el 27 de febrero en su Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y de cuya gala será copresentador. "Los quiero hacer muy cortos. Quiero apretarlos mucho porque creo que se puede apretar", señaló y añadió: "Hacerlos con cierta solemnidad, sobrios". "El humor no hay que desecharlo pero no quiero hacer un programa de humor, no me da la gana", señaló el intérprete.