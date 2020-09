Roban la colección de Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada denunció ayer el robo de la última colección que presentó el pasado 10 de septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Estoy desolada", escribió en sus redes sociales la diseñadora. "Han asaltado el furgón que iba a entregar la colección de moda mujer en mi tienda. Estoy desolada", explicó la creadora española en su cuenta de Instagram.

La empresaria madrileña pidió también en el mensaje, que ilustra con un significativo SOS, que "si a alguien se la ofrecen para vender, por favor, póngase en contacto con la marca" y solicita que su mensaje sea compartido para ayudar a recuperar estas prendas."¡Ayúdanos a recuperarla!", señalaba.

La diseñadora está volcada en saber qué ha sucedido con su última colección. "Ahora están cambiando las versiones. Esta mañana. Primero pues que una furgoneta, tal y cual. Y ahora hemos hablado con la fábrica, que me lo estaban contando, y dicen que hay otra versión", explicó brevemente ayer la diseñadora a Europa Press.

Los hechos todavía no están aclarados, pero la modista sí que lo tiene claro."Yo creo que esto ha tenido que ser preparado. Yo cada vez lo veo más", afirmó.

A la espera de conocer qué ha pasado, Ruiz de la Prada se concentra en "ver si lo podemos parar en España". "Yo creo que en España lo vamos a parar pero imagínate que se lo han llevado a Rumanía. Bueno yo he hecho ocho o diez desfiles en Rumanía, o sea que me conocen", continuaba la creativa madrileña.

Encontrar la ropa robada es vital para Ágatha Ruiz de la Prada, no tanto por el motivo económico sino por el esfuerzo y trabajo que conlleva confeccionar toda una colección de mujer. "Más que por el tema del dinero, que mi ropa no es nada cara, son seis meses de trabajo", expresó.

Ágatha Ruiz de la Prada cerró la primera jornada de la pasarela madrileña con un desfile vital, lleno de color como "resistencia a los tiempos que estamos viviendo", según ella misma explicaba entonces minutos antes del desfile.

Las malas noticias llegan en un momento crucial para la diseñadora. Este lunes, ella misma confesó la existencia de una hermana secreta con la que no tiene relación. La modista se enteró de que su padre, Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz, había tenido una hija fruto de una relación extramatrimonial, cuando este estaba a punto de fallecer, en el año 2015.

Sin embargo, Ágatha no lo había confesado hasta ahora. La diseñadora no tiene relación con esta medio hermana -Rachel Ruiz de la Prada, como bien reveló la madrileña- y ni siquiera la conoce. Pese a que han pasado cinco años del fallecimiento de su padre, ni ella ni sus hermanos han dado un paso adelante para conocer a esta misteriosa mujer de la que la ex de Pedro J. Ramírez tiene pensado hablar con ella "algún día", dijo la diseñadora.

Ruiz de la Prada repasará hoy su vida en el programa de La 1 Lazos de Sangre, donde desvelará "su lado más íntimo" en un documental en el que realiza balance de su trayectoria y afronta los momentos más difíciles de su vida. Junto al testimonio de sus hijos Tristán y Cósima, el programa descubrirá al ser humano que se esconde tras el color y los corazones de su marca. Y la propia Ágatha desvelará sus sentimientos más profundos como mujer.