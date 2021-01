Hace apenas dos días saltó la que sin duda es la noticia rosa de este inicio de año, con permiso del próximo capítulo en la ya longeva batalla del clan Pantoja-Rivera: la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Con un escueto comunicado en el que alegan “problemas de convivencia” y aseguran que “no hay ni ha habido terceras personas”, el cantante de 66 años y la exmodelo venezolana, de 49, ponían fin a una relación matrimonial de 14 años, que se inició un 10 de junio de 2006 en Sevilla, tras años de un noviazgo que se inició en el rodaje de un videoclip.

Eran las segundas nupcias para Norberto Juan Ortiz Osborne, único hijo varón de Enrique Ortiz López-Valdemoro, octavo conde de Donadio de Casasola y séptimo conde de Navas, tras su matrimonio con Sandra Domecq Williams, hija de una familia jerezana anglo-española de solera. La joven pareja se casó en 1977 y en los doce años de relación tuvo cuatro hijos hasta llegar a un final un tanto tormentoso lleno de infidelidades. Para muchos fue el gran amor en la vida de Bertín y falleció en agosto de 2004 víctima de un cáncer.

Y hasta aquí el currículo canónico del intérprete de Buenas noches señora, ya que la carrera sentimental del galán nacido en Madrid, en algunos momentos acusado de machista prepotente, está salpicada de sonados affaires que han cimentado la leyenda de las más de 1.000 mujeres que han pasado por sus brazos, en clara rivalidad con Julio Iglesias.

Una leyenda que Bertín quiso desmontar hace unos años en Sálvame Deluxe, polígrafo mediante. A sus anónimos años mozos por las discotecas de la capital en las que había “que quitarle a las mujeres de encima”, en palabras de una amistad, con el tiempo, a sus conquistas se le iban sumando actrices, presentadoras, cantantes e incluso alguna princesa.

Con la discreción que caracteriza a todo caballero en general y a Bertín en particular, el cantante nunca ha desvelado el nombre de sus parejas, pero no hace no mucho se conoció que Ana Obregón y Bertín habían tenido un breve y secreto romance de juventud, aunque ella parece no recordarlo. La empresaria Alicia Koplowitz y la presentadora Paloma Lago, siempre presuntamente, fueron otras de las conquistas.

Los años 80 fueron prolíficos para su incipiente carrera artística. En la Marbella de la fiesta continua destacaba por su belleza nórdica y su sobria elegancia Sofía de Habsburgo. La archiduquesa y princesa de Hungría y Bertín nunca confirmaron la relación. Tras su separación de Sandra Domecq en 1989, Bertín puso rumbo a Miami. Allí buscó nuevos retos profesionales y también los encontró personales. Conoció a Brigitte Nielsen, actriz y ex Sylvester Stallone. Intimó también con Bárbara Carrera, la nicaragüense chica Bond de “Nunca digas nunca jamás”, y con la tenista argentina Gabriela Sabatini.

Pero su etapa americana también tuvo momentos de estabilidad sentimental, con la relación de nueve años con la modelo norteamericana Arianne Brown, 17 años más joven que él. Otra de las conquistas fue la de la modelo Mar Flores. Ahora, a sus 66 años, Bertín Osborne vuelve a estar solo y sin compromiso. La cuestión es hasta cuándo.