ElRubius rompió el pasado viernes su silencio sobre el polémico traslado a Andorra que anunció hace varios días. Rubén Doblas, el famoso streamer, publicó en su cuenta de Twitter una extensa carta justificando su marcha al país vecino y criticando el trato que se le ha dado, tanto en los medios de comunicación como por parte de la Hacienda española. “Hacienda me ha tratado como si fuera un delincuente”, sostiene. “Se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EEUU para ver si tenía cuentas corrientes ocultas, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera”, comenta.

En el comunicado, Doblas ajusta cuentas contra todas las críticas recibidas por parte de diferentes personalidades. Sin nombrarlo, se ha referido a Juanma Iturriaga, que habló de él en el programa Colgados del Aro, y a Pablo Iglesias, al que ha nombrado por su cargo, por señalarlo “públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista”.

Así, Doblas, que ha asegurado que su decisión de mudarse responde a “multitud de matices y contrastes”, señala al mismo tiempo que no quiere dar “mal ejemplo” a los más jóvenes que le siguen “haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho”.