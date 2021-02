El actor Eduardo Noriega regresa a los cines con Los traductores cuatro años después de su último trabajo en la gran pantalla (Perfectos desconocidos), asegurando que preferirá siempre “un éxito de taquilla” y que la cinta sea vista por mucho público al reconocimiento de los premios.

“Yo ya he estado nominado dos veces a los premios Goya como actor y también considero que he hecho otras películas como El espinazo del diablo o la propia Tesis, muy nominada pero sin premio, que deberían haberse llevado más Goyas. Pero estoy orgulloso de mi carrera y primero prefiero el éxito de taquilla y que la gente vea mis películas”, explicó. El propio Noriega recordó que este 2021 se cumplen 25 años del estreno de Tesis, uno de sus primeros éxitos bajo la dirección de Alejandro Amenábar. “Cuando uno empieza y hace Tesis y tiene esa repercusión, piensa que es muy fácil hacer películas que estén ahí cada año. Pero te aseguro que es dificilísimo”, apuntó.

Además, calificó al cine como una industria “con tantos altibajos que es muy difícil mantenerse”, por eso considera que seguir trabajando después de 25 años de carrera es ya un reconocimiento y cruza los dedos “para que siga así“. “Ha habido épocas donde no he trabajado tanto, otras en las que he trabajado mucho, he tenido películas muy taquilleras y he tenido un puñado de películas que no sé si pasarán a la historia, pero sí se han quedado en la memoria del espectador y eso es lo que a mí me vale”, reconoció Noriega.