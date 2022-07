Las redes sociales de María Castro son una puerta a su vida, a su día a día, su familia y su trabajo. Aunque es bastante celosa de su intimidad, la actriz comparte a diario muchos momentos de su vida, sobre todo con sus hijas.

Estos días que ha estado de gira por Galicia con su última obra de teatro, no ha querido perder la oportunidad de visitar aquellos lugares en los que fue feliz durante su adolescencia. Paso unos días en Vigo en casa de sus padres y allí vivió un emotivo momento con su hija pequeña que quiso mostrar a sus más de 700.000 seguidores.

"Igual no es mi foto más“Instagrameable” , pero es tan real y tan emotiva para mí, que no quería dejar de publicarla. Esta mañana, y aún con la cara sin lavar, dando de mamar, en el MISMO LUGAR que algún día mi mamá me dio de mamar a mí…" escribía junto a una tierna imagen.

Una bonita fotografía que se vio empañada por un comentario bastante desafortunado por parte de una usuaria de Instagram. Fue la propia actriz quién quiso abrir un debate ante lo que había leído. "No creéis que comentarios como el siguiente deberían ser multados? A mí me la trufi, pero en perfiles más vulnerables puede llegar a ser muy dañino..."reflexionaba en sus historias preguntando a sus seguidores sobre lo ocurrido.

En la siguiente imagen que compartía, la actriz gallega preguntaba a sus followers si consideran que estas palabras a través de un perfil social deben ser castigados de alguna manera.

Además de la pregunta, quiso mostrar cuales fueron las palabras que le hicieron llegar a esta reflexión. "Hija mía ninguna de tus fotos es instagrameable. Un poco (bastante) de botox y unas carillas no te vendrían nada mal" escribía esta usuaria.