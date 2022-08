Más allá del proyecto de la futura Ciudad de las TIC, la fábrica de armas de A Coruña tiene otros usos. Una de sus naves se ha transformado radicalmente para acoger el rodaje de la segunda temporada de la serie Operación Marea Negra, que realiza Ficción Producciones para Amazon Prime Video. En concreto, se ha recreado una cárcel.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el avance de la grabación de esta miniserie, que le da continuidad tras su estreno a finales del pasado mes de enero sobre el caso real del primero narcosubmarino interceptado en Europa. Lo acompañaron en esta visita parte del equipo de la segunda temporada, encabezado por la productora ejecutiva, Mamen Quintas; el director, Daniel Calparsoro, y el actor protagonista, Jorge López, conocido del gran público por sus interpretaciones en las series Élite y Now and Then.

Ficción Producciones se asocia con la compañía portuguesa Lightbox Comunicaçao Audiovisual para coproducir esta segunda temporada, que cuenta también con otras nuevas incorporaciones, como Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Chaves y Patricia Vico y el gallego Miguel de Lira. Además, se volverá a contar con gran parte del reparto de la temporada pasada, entre lo que se encuentran los también gallegos Xosé Barato, Nerea Barros, Miquel Insua, Luis Zahera o Manuel Manquiña.

La segunda temporada de esta serie de Ficción Producciones para Prime Video cuenta con una subvención de 350.000 euros del fondo autonómico para atraer de rodajes.

El conselleiro de Cultura aprovechó su visita al rodaje que se realiza en la fábrica de armas coruñesa para anunciar la próxima puesta en marcha por parte de la Xunta de la plataforma Galicia Film Commission como herramienta digital al servicio de las empresas y profesionales del audiovisual “para continuar captando rodajes que generen riqueza y empleo y que promocionen la industria cultural gallega”. Esta nueva medida busca consolidar Galicia como plató de cine y televisión. El titular de Cultura, además, recalcó que el Gobierno gallego apuesta en los últimos años en la recuperación e impulso de este sector.