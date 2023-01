Cristina Pedroche hizo balance ayer de la Nochevieja y de su outfit en Zapeando: “Estoy muy orgullosa del vestido, tanto de la capa como lo de dentro, aunque hay gente que no lo ha entendido”, afirmó. Explicó que sus vestidos han ido evolucionando: “Empecé dando las Campanadas con un concepto muy de moda y cada vez es más arte”. “Esa paloma es una obra de arte, te puede parecer más bonita o no, pero eso es arte”, recalcó.

También habló de su embarazó y del disgusto de verlo publicado cuando no lo había anunciado: “Mucha gente de mi familia no se enteró por los medios por los que tenía que enterarse”, lamentó, y añadió: “Hay mucha gente que está diciendo que yo quería anunciarlo en las Campanadas... Yo no quería anunciar nada porque mi vida privada es mi vida privada. Y nunca usaría ni una exclusiva ni un programa de televisión para contar mi vida privada”.