La brasileña Dinora Santana, la exesposa de Dani Alves y madre de sus dos hijos (en la foto), ha querido reafirmarse en, según su versión, la inocencia del futbolista, acusado de violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Santana visitó el domingo al futbolista en el centro penitenciario de Can Brians 2 donde el exjugador del Barça está en prisión preventiva desde finales del pasado enero. Santana, que es agente del futbolista tras su divorcio, dijo que Alves “está fuerte, está aguantando bien”. “Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia”, dijo Santana a la salida del centro penitenciario, evitando entrar en los pormenores del proceso judicial. “No le he preguntado por las versiones que ha dado porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamiento en cuanto a esto. Hemos estado hablando sobre todo de los niños, de su educación”.

Justamente es a partir de la situación que están viviendo sus dos hijos donde la exesposa de Alves remarca el mal trago que están pasando: “Es complicada la situación para ellos. También hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños”, dijo. Una situación que ella, que reside en Brasil, tampoco acaba de llevar bien: “Soy madre, y los niños cuando sufren, la madre sufre. Es un rato malo que va a pasar. Se demostrará que es inocente y que todo irá bien, seguro”. Dani Alves y Dinora Santana se casaron en 2008 y se divorciaron tres años después. En esos años fueron padres de dos niños, Victoria y Daniel.