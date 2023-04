El divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estaría cada vez más cerca. A pesar de que en principio se dio por hecho que este no se formalizaría hasta que su hija Irene cumpliese la mayoría de edad en junio para poder firmarlo ante notario y no en un juzgado, el ex duque de Palma querría acelerar los trámites y esta semana habría viajado a Madrid, como asegura la periodista Marisa Martín Blázquez, para reunirse con responsables de la Casa Real tanto a nivel jurídico como fiscal para disolver cuanto antes su matrimonio con la hermana del rey Felipe VI.

En juego, una importante cantidad de dinero —según Juan Luis Galiacho en torno a 25.000 euros— que Iñaki recibiría mensualmente de su exmujer para garantizar que viva de forma desahogada y que formaría parte de un pacto de silencio por el cual el vitoriano no hablaría nunca ni de su matrimonio ni de la familia real. Pero, además de por su necesidad económica, ya que no tiene trabajo conocido, se especula con que el ex jugador de balonmano querría formalizar ya su divorcio para poder contraer matrimonio con Ainhoa Armentia. Es el único impedimento, puesto que como publica la revista ¡Hola! su pareja ya disolvió formalmente su matrimonio con Manuel Ruiz hace varios meses. La analista contable estuvo casada con el padre de sus dos hijos durante 19 años y, tras uno de crisis y coincidiendo con la aparición de Urdangarin, tomó la decisión de separarse y emprender una nueva vida con el todavía marido de la infanta Cristina. Ahora, tras un año de relación, Iñaki y Ainhoa se estarían planteando, según ciertos medios de comunicación, dar un paso más en su historia de amor y contraer matrimonio. De ahí que el padre de Pablo Urdangarin tenga tanta prisa por formalizar su divorcio. Informaciones sobre las que El Periódico de España —que pertenece al Prensa Ibérica, como este medio— ha preguntado a la novia del ex duque de Palma que, de muy buen humor y asegurando que está “muy bien”, ha evitado hablar de su divorcio de Manuel Ruiz ni dar detalles sobre el mismo. “No tengo nada que decir, de verdad” confesó con una sonrisa Ainhoa Armentia cuando se le preguntó por una posible boda con Urdangarin, sin desmentir que estén pensando en darse el “sí quiero” una vez el vitoriano disuelva su unión con la infanta Cristina. Muy discreta, y sin disimular un gesto de extrañeza, Ainhoa Armentia ha reconocido que no tiene ni idea de la elevada cantidad de dinero que la hija del rey emérito Juan Carlos pagará a Iñaki Urdangarin a cambio de su silencio: “No sé nada. Gracias. Buenos días”, concluyó tras las preguntas.