El Encuentro de Música Coral Fonseca llega a su edición número 26 con la actuación del Coro Infantil de la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro Gaos, que ya actuaron la semana pasada, el 5 de mayo; con el Coro Cardenal Quiroga; Madrigalia, Coro de Cámara y el Coro Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que actuarán hoy, a partir de las 20.30 horas, en la iglesia Sagrado Corazón, en la calle Fonseca de A Coruña. Para el 19 de mayo está programada la actuación de la Coral Polifónica Follas Novas, también la del Coro de la Escuela Municipal de Música y de la Escolanía Catedral de Santiago, también a las 20.30 horas. El ciclo, que tradicionalmente se celebraba todos los viernes de mayo, este año se extiende también al 2 de junio, con las actuaciones de El Acorde Secreto, el Coro Cantabile y la presencia de los anfitriones, el Coro Sancta Maria Maris. Las formaciones que participan en el ciclo apuestan por un repertorio en el que se unen los clásicos eclesiásticos con canciones más modernas como What a wonderful world o New York New York. También se podrán escuchar temas populares como O voso galo e, incluso, infantiles, como la introducción de Dragon Ball. La entrada para asistir a estos conciertos es libre y gratuita.