Javier Bardem recibirá el Premio Donostia en la 71ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, y será la imagen del cartel oficial de este año. El actor español, ganador de un Óscar, un Globo de Oro, un Bafta, siete Goyas y premios al mejor actor en Cannes, Venecia y San Sebastián, recogerá el reconocimiento honorífico del certamen en la gala de inauguración. Se convierte en el sexto intérprete español en contar con el premio tras Fernando Fernán Gómez (1999), Paco Rabal (2001), Antonio Banderas (2008), Carmen Maura (2013) y Penélope Cruz (2019).

Así lo anunciaron ayer el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación, Ruth Pérez de Anucita. La entrega del premio Donostia tendrá lugar en la gala de inauguración de la 71ª edición, el viernes 22 de septiembre en el Auditorio Kursaal, treinta años después de la primera visita de Bardem al certamen con Huevos de oro, de Bigas Luna, en la sección oficial.

Rebordinos explicó que le comunicó a Javier Bardem que había sido elegido para el Premio Donostia “hace ya dos años”. “Lo que pasa es que, como ocurre muchas veces, su agenda era imposible. El año pasado queríamos que hubiera sido uno de los Premios Donostia pero estaba rodando en las mismas fechas”, detalló. Así, incidió en que el actor se puso “muy contento” y “además bromeábamos con el premio a Penélope”. “Está muy contento porque quiere muchísimo al festival, le tiene mucho cariño, y creo que para él es realmente un premio muy importante”, afirmó.

El director del Festival de San Sebastián señaló que este año, cuando hablaron del cartel, “todavía no sabía si podría recoger el Premio Donostia o no, pero cuando me llamó para decirme que estaba libre él estaba muy contento pero creo que yo me alegré todavía más”. En ese sentido, Rebordinos recalcó que era “una asignatura pendiente” con Javier Bardem, pero insistió en que con el Premio Donostia “es algo que pasa mucho con artistas internacionales, que ellos quieren pero hay que esperar al momento en que no están rodando y es una época en que con las plataformas y las producciones clásicas los grandes actores y directores están muy ocupados y es más difícil contar con ellos en el Festival”.

Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) es el actor español de mayor reconocimiento internacional en la actualidad, con más de un centenar de galardones, como el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA por No es país para viejos (2007), los Goya por sus actuaciones en Días Contados (1994), Boca a boca (1995), Los lunes al sol (2002), Mar adentro (2004), Biutiful (2010) y El buen patrón (2021), además de a la mejor película documental como productor de Hijos de las nubes, la última colonia (2012).

También cuenta con los reconocimientos de la Academia del Cine Europeo, de los Premios Platino y de los principales festivales: el de mejor actor en Cannes (Biutiful, 2010), la Copa Volpi en Venecia (Before Night Falls / Antes que anochezca, y Mar adentro), y la Concha de Plata (por Días Contados y El detective y la muerte) en 1994.