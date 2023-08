Gerard Piqué nunca deja indiferente a nadie. Ya sea por sus siempre polémicas declaraciones, por sus excéntricas aventuras fuera de los terrenos de juego mientras era jugador o por sus relaciones amorosas, el exfutbolista está siempre en el ojo del huracán.

Tras dejar el Fútbol Club Barcelona, el central catalán decidió centrarse en el ámbito empresarial y la final de la 'Kings League' lo ha llevado a Madrid, concretamentea la discoteca Fitz Club, donde celebraron el éxito de la segunda temporada.

Después de que Iker Casillas pidiese al dj que sonase el 'Waka waka' para celebrar los 13 años de la victoria en el Mundial de Sudáfrica, parecía que no era el mejor momento, pero el catalán cogió el micrófono tras la intervención del portero y, lejos de recibir aplausos, el público se centró en repetir uno de los cánticos que más resuenan cuando Piqué aparece en público: "P*ta Barça, p*ta Barça, eh, eh".

Piqué termina enfrentándose al público

El cántico no cesó durante un buen rato y obligó a Piqué a quedarse quieto mirando y sin poder hacer nada. Cuando los gritos cesaron, parece que la crispación ya se había apoderado de él y, como suele ocurrir con Gerard, no se mordió la lengua y respondió con, seguramente, demasiada contundencia: "Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas".

Gerard Piqué es tan estúpido. pic.twitter.com/HpN2bSshbs — Shakira Legion 🧜🏻‍♀️🪸 (@ShakLegion) July 30, 2023

Su rostro no parecía muy alegre, pero el público pareció tomárselo a broma y la cosa no fue más allá de reiterativas alusiones a la cantante colombiana Shakira, buscando darle donde más le duele: "Shakira, Shakira, Shakira". Piqué terminó encarándose con algún integrante del público, pudiéndo entreverse algún: "¿Qué te pasa? ¿Qué pasa?".

Le gritan Shakira Shakira a pique y este arremete contra los fans de Shakira.🤷🏽‍♂️😱 pic.twitter.com/rJnHpHc4jc — LAPAITVSHOW (@lapaitvshow) August 1, 2023

Finalmente, el catalán optó por tener la fiesta en paz y terminó su discurso anunciando las nuevas finales de su competición en octubre y noviembre: "¡Y que siga la p*ta fiesta!".