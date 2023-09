Unas polémicas imágenes publicadas en el perfil de Instagram del hijo de Camilo Sesto han reavivado la preocupación por el estado de salud de Camilo Blanes. Un artista que, además, se ha cambiado el nombre en las redes sociales y que ahora se hace llamar Sheila.

Camilín sufrió mucho la muerte de su padre

Camilo Sesto, cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés, fue un reconocido cantante, compositor y productor español. Nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, Alicante, y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la música en español en las décadas de 1970 y 1980.

Desde muy joven, Camilo Sesto mostró su talento y pasión por la música. A los 16 años, se mudó a Madrid para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Comenzó su carrera musical como miembro del grupo "Los Dayson", pero fue en su carrera en solitario donde alcanzó la fama y el éxito.

Camilo Sesto logró consolidarse como uno de los artistas más populares de habla hispana, con una voz poderosa y una presencia escénica cautivadora. Su estilo musical abarcaba diversos géneros, como la balada romántica y el pop, y sus canciones se caracterizaban por letras emotivas y melodías pegadizas.

A lo largo de su carrera, Camilo Sesto lanzó numerosos éxitos que se convirtieron en clásicos de la música en español. Canciones como "Vivir así es morir de amor", "Algo de mí", "Melina" y "Perdóname" se convirtieron en himnos y le valieron el reconocimiento y el cariño del público.

Camilo Sesto también se destacó como un talentoso compositor y productor. Además de interpretar sus propias canciones, escribió temas para otros artistas y trabajó en la producción de álbumes de éxito. Su influencia en la música en español se extendió más allá de su propia carrera como intérprete.

El hijo del cantante sigue envuelto en polémica

Hace unos días, Camilo Blanes, publicó una fotografía donde mostraba sus pectorales, mientras luce una melena naranja, mira fijamente a la cámara y solo lleva un collar en el cuerpo. En la imagen se podía apreciar que Camilín, como le llama su círculo cercano, tiene algunas cicatrices en sus pezones, que aparecen rojos y con costras.

Hace unas horas, otra controvertida foto también desnudo ha levantado ampollas entre sus seguidores, los cuales, muchos, se rebelan contra el artista, porque creen que ha entrado en una espiral de autodestrucción. Camilín aparece completamente desnudo mientras está sentado en una butaca de su casa.

Así, se puede leer entre su comunidad opiniones como: "No necesitas exponerte", "¿Que pretendes? No entiendo", "Aprovecha tu juventud. También otras más duras como: ''Te dejo de seguir'', "Has perdido la vergüenza'' o "Qué desastre de persona eres. Solo haces el ridículo".