La relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny parecía haber alcanzado su cima a finales de septiembre, cuando la modelo y el cantante aparecieron juntos en el desfile del director creativo de Gucci, Sabato de Sarno, en la Semana de la Moda de Milán 2023. La fotografías de la marca no dejaron indiferente a nadie, pues se mostraron como una pareja muy afín, cercana y feliz. Parece, sin embargo, que a todo pico le sigue una caída vertiginosa. Según una fuente cita la revista People, ya no son pareja. Por el momento no se conoce el contexto, los detalles y no se ha podido verificar dicha información. TMZ se ha puesto ya en contacto con sus representantes, pero no ha obtenido respuesta por el momento.

La noticia de una posible ruptura es cada vez más esperada. La última vez que fueron fotografiados juntos fue a principios del pasado octubre en Nueva York, en el concierto que ofreció el mexicano Luis Miguel en el Madison Square Garden. También se les vio a finales de ese Beverly Hills, desayunando tras una fiesta de Halloween. Desde entonces parece que ambos han hecho vidas completamente separadas y no han vuelto a realizar ninguna aparición juntos.