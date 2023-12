Además de actuar, entre las aficiones preferidas de Ryan Gosling está la de cantar. De pequeño compartió programa con Britney Spears (Mickey Mouse Club), en 2007 lanzó un disco en solitario llamado Put Me in The Car, también formó una banda de indie rock llamada Dead Man’s Bones junto a su amigo Zach Shields y protagonizó La La Land (2016). Ahora, antes de que acabe el año de Barbie, ha lanzado un disco, Ken, The EP, junto a sus colaboradores, el músico, DJ, compositor y productor musical británico Mark Ronson, y Andrew Wyatt. El álbum incluye la balada original de la película, al estilo de los 80, nominada al Grammy, titulada I’m Just Ken, así como tres remezclas: la versión navideña Merry Kristmas, Barbie, además de una balada acústica (In My Feelings Acoustic) y una pegadiza versión disco, Purple Disco Machine Remix.