La temporada de premios de 2024 arrancará esta noche con los Globos de Oro en una edición renovada que pretende poner punto final a las polémicas que envolvieron a los galardones en el pasado y que tiene todas las miradas puestas en las taquilleras Barbie y Oppenheimer.

Aunque en el año 2023 la gala buscó recuperar el prestigio perdido producto de una investigación que señalaba a la ahora extinta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) de corrupción, la transmisión obtuvo los peores números de su historia.

Ahora, con nuevos dueños, votantes, categorías y su regreso al canal de televisión estadounidense CBS, los Globos de Oro, que se llevarán a cabo en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.), buscarán pasar página al turbio capítulo.

Unos premios muy rosados

La sátira feminista de Greta Gerwig Barbie es la producción que acapara más nominaciones de la noche con nueve. La cinta se perfila como la favorita de la categoría de mejor película de comedia o musical, que también contempla filmes como Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, y American Fiction, de Cord Jefferson.

Además, tiene tres oportunidades para ganar a mejor canción original gracias a los temas encabezados por Dua Lipa, Billie Eilish y Ryan Gosling, y también opta por el galardón a mejor guion.

La cinta de Gerwig lideró la taquilla internacional acumulando más de 1.441 millones de dólares, convirtiéndose en la película más lucrativa de la historia de Warner Bros., por lo que también podría hacerse con el recién agregado premio al éxito cinematográfico y de taquilla, que también contempla a Oppenheimer o a el documental musical Taylor Swift: The Eras Tour.

Margot Robbie, quien encarnó a Barbie, también es una dura contendiente en la categoría de mejor actriz de comedia, en donde se enfrentará a reputadas actrices como Natalie Portman (Secretos de un Escándalo), Emma Stone (Pobres Criaturas) o Jennifer Lawrence (Sin malos rollos).

El otro éxito del verano, Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, mantendrán una reñida competencia en la categoría de mejor película dramática.

La cinta sobre el creador de la bomba atómica acumuló ocho nominaciones a los premios, mientras que el western épico de Scorsese alcanzó siete, el mismo número que la comedia de ciencia ficción de Lanthimos. Gerwig, Nolan, Scorsese y Lanthimos tendrán una encarnizada batalla por el premio a mejor director, que también contempla a directores con menos experiencia como Bradley Cooper y su segundo filme, Maestro, o a Celine Song con su ópera prima Past Lives.

Leonardo DiCaprio, y su rol protagonista en Los asesinos de la Luna, Cooper con su interpretación del director de orquesta Leonard Bernstein y Cillian Murphy en su papel del físico teórico Robert Oppenheimer se disputarán el Globo de Oro a mejor actor de drama.

Otros artistas nominados en la gala son Robert De Niro, Lily Gladstone o Meryl Streep —quien en esta edición batió su récord como la actriz más nominada en la historia de los premios al acumular 33 a lo largo de su carrera—.

La ceremonia, presentada por el comediante estadounidense Jo Koy, podría tener un momento hispano y latino de salir victoriosa la cinta La sociedad de la nieve, el regreso al castellano del director español Juan Antonio Bayona, o si el chileno Pedro Pascal se corona como mejor actor de serie dramática por su trabajo en The Last of Us.

No obstante, las quinielas de las categorías de televisión pronostican que la serie triunfadora de la noche será la cuarta y última temporada de Succession (Apple TV+), que parte con nueve nominaciones, entre ellas a mejor serie dramática, título que debatirá con la popular The Crown (Netflix), la primera serie en ser nominada a los Globos de Oro en cada una de sus temporadas. Mientras tanto, The Bear (Hulu) y Only Murders in the Building (Hulu), con cinco nominaciones cada una, destacan entre las elegidas a mejor serie de comedia o musical.