Fillas de Cassandra y ZETAK estrenaron este miércoles el videoclip de Anguleele, sencillo incluido en Aaztiyen, el último álbum del proyecto navarro. En la creación audiovisual María SOA, Sara Faro y Pello Reparaz llevan trajes de mamuxarros (personaje do entroido de Unanua). El dúo vigués presenta así su primera colaboración en gallego a una canción del proyecto liderado por el creador multidisciplinar Pello Reparaz. “Cando Pello nos propuxo participar no tema non o dubidamos. Gústanos o seu estilo musical, parécenos un artista incrible. Desde o primeiro momento a conexión foi bonita e, ademais, interesounos moito a potencia conceptual do seu disco. Traballar xuntas, no que se pon en cuestión a masculinidade e a dominación, así como a aprendizaxe do sexo a través da pornografía, é pertinente”, señalan María y Sara.