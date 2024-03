España se rinde ante la “gárgola” de una gallega

El body painting empieza a ser un arte muy reconocido y también demandado. La canguesa Yovana Fandiño, que se alzó el año pasado con el quinto puesto en esta técnica de maquillaje corporal en el Mundial celebrado en Austria, empieza a despuntar. Fue contratada a principios de febrero con el diseño de su “Guardián del paraíso”, con el que consiguió ese premio en Austria y que pintó sobre un modelo, como parte de la animación de una fiesta de cumpleaños de lujo de una familia acaudalada de la India, que se celebró en Nueva Delhi.

Ahora acaba de volver a ganar el Campeonato de España de maquillaje corporal en el certamen desarrollado en Alicante con motivo del Jesal Extetic que aglutina el 31º Congreso Nacional de Estética, 32ª Salón Estética, cosmética y belleza y 21º Salón de Peluquería Hair Show. Ya lo había ganado en 2022 con el diseño de “La Geisha” y después de no poder presentarse en 2023, acudió este año con una propuesta rompedora, a la vez que arriesgada, inspirada en las gárgolas de la Catedral de Notre Dame.

“Empecé con la idea de realizar una estatua y al final acabó en una gárgola, buscando las imágenes como las que existen en Notre Dame. Quería realizar una propuesta diferente y frente a las coloridas que suelen ser habituales en estos trabajos, me pregunté... ¿qué pasaría si hago algo sólo en dos colores? Me daba miedo que no gustara, pero me arriesgue”.

La propuesta no solo gustó al jurado, sino que le valió el primer premio en el concurso en el que competía con otras ocho propuestas. Su gárgola, pintada sobre el cuerpo de una modelo de Valencia, y su puesta en escena, acompañada de dos bailarinas, mereció ese “oro” . El jurado tenía que valorar la originalidad del maquillaje, la creatividad, inspiración y estilo; la técnica utilizada: colorido, metodología, limpieza del maquillaje... así como la impresión general, armonía global del maquillaje, peinado, vestuario y complementos, sin olvidar la limpieza del trabajo: acabado de la piel, tapado de pubis, perfección y coreografía.

Tras este espectáculo hubo un trabajo previo de nueve horas de pincel de acuacolor y aerógrafo sobre la piel y de colocación de las prótesis para hombros o caderas, y el casco, que fue el tiempo máximo que otorgaba la organización del certamen. El tema a escoger era libre y el maquillaje debía de ser original e inédito.

En el equipo podían trabajar un máximo de tres personas. Con Fandiño trabajó su compañera maquillando, la valenciana Carla Quijada y de modelo participó Andrea Tortosa. La siguiente cita de Fandiño será el Mundial de Austria en septiembre.