Maria Branyas, catalana nacida en EEUU, la mayor del mundo con 117 años

Maria Branyas, que desde hace más de un año es la persona más mayor del mundo, cumplió ayer 117 años. Nacida en San Francisco el 4 de marzo de 1907 de padres catalanes, lleva más de dos décadas viviendo en la residencia Santa María del Tura de Olot. Según explica su hija Rosa Moret, “ha ido bajando en los últimos meses”, y desde el pasado verano sufre “un bajón lento” pero “no le duele nada, no tiene ninguna enfermedad”. Branyas está a dos meses de ser una de las diez personas más longevas de la historia, aunque ella ve los récords como “tonterías”. Según la asociación Gerontology Research Group (GRG), ahora mismo hay once personas que vivieron más tiempo que Branyas, todas mujeres y ninguna viva ya. Las mismas fuentes afirman que solo ha habido cuatro personas que han llegado a los 118 años, y solo una ha pasado de la duodécima década de vida: la francesa Jeanne Calment, que murió a los 122 años y 164 días en agosto de 1997. Branyas se convirtió en la persona mayor en vida el 17 de enero de 2023, cuando murió la francesa Lucile Randon, de 118. Su hija revela que Branyas es conocedora de su récord, pero que ella “se encoge de hombros”, restándole importancia. “Dice que esto no es ningún mérito ni de ella ni de nadie”, explica