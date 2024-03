Shakira: “Ya me estoy encariñando demasiado contigo”

El nuevo disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran, incluirá una nueva canción con Bizarrap, además de un remix de su popular sesión con el argentino; Te felicito, con Rauw Alejandro; Monotonía, con Ozuna, o TQG con Karol G. Además, entre las 16 canciones del álbum que saldrá a la luz el día 22 también hay temas inéditos, como Tiempo sin verte, Cómo dónde y cuándo, Última y Nassau, donde se podría intuir que la artista vuelve a estar enamorada.

La intérprete colombiana ha compartido una pequeña parte de esta canción, que está dando mucho que hablar. Deja entrever que podría estar nuevamente enamorada a pesar de su promesa de que “nunca más” iba a querer a alguien tras su experiencia fallida con Gerard Piqué. “Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú para sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado”, dice en Nassau.

Esto no es todo. Algunos usuarios se percataron de la letra de otra canción, donde también se aprecia que Shakira estaría enamorada. “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando mejor no sigo. No es justo contigo”.

La colombiana no ha ofrecido ningún detalle acerca de la identidad de su nueva ilusión, aunque el tiempo dictará sentencia. Lo que sí se sabe son todos los rumores acerca los presuntos romances de la colombiana. Sonaron nombres como Lewis Hamilton, Tom Cruise, Drake o Jimmy Butler, entre otros.