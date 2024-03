Edurne deja ‘Got Talent’: “Ha sido una decisión difícil”

Edurne ha comunicado a sus seguidores que su etapa en el programa Got Talent, uno de los espacios más consolidados gracias a sus 10 años en emisión, ha llegado a su fin. “Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia”, ha dicho. “Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera”. “Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia”, continuó la artista, antes de esgrimir sus motivos: “Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música”, ha explicado. “Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro”, ha concluido.

¿Y quién sustituirá a la cantante madrileña? Al parecer, Ana Mena se postula como principal candidata para sustituir a Edurne en Got Talent, tal y como han desvelado Laura Fa y Lorena Vázquez, las Mamarazzis, desde El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.