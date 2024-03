Dulceida explica que ella y su equipo “somos un poco pesados con no retocar” las fotos

Disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida, Dulceida se mostraba radiante hace unos días en los Premios Ídolo, donde consiguió reunir a una gran cantidad de influencers de nuestro país para celebrar esta nueva profesión que ya está más que asentada.

Siempre dispuesta a hablar sobre todos los temas de actualidad, la influencer ha comentado la noticia de Kate Middleton y esa fotografía subida a las redes sociales que tanto ha dado de que hablar. Sin querer entrar a juzgar los hechos, Dulceida confesaba que “yo hablo de mí, yo en lo personal, sobre todo cuando hago portadas o cosas que se escapan un poco de lo que es mi producción, que al final no hay producción cuando tú te haces las fotos. Siempre, junto a mi equipo, somos como un poco pesados de, no retoquéis, yo soy así, como salga. Obviamente, se hacen... No, y se hacen las fotos, yo creo que, igual que aquí, pues yo pido que haya la mejor luz posible para que salgamos increíbles”.