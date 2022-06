El verano está a punto de llegar y ya somos muchos los que hemos empezado a hacer el dichoso cambio de armario. Ha llegado la hora de sacar las prendas y el calzado más fresquito para hacer frente a las altas temperaturas que nos esperan en los próximos días.

Las jornadas de playa han vuelto y con ellas los looks más cómodos para pasarnos horas al sol y si hay una prenda que no puede faltar en el uniforme playero, esas son las chanclas. De todas las formas, colores y precio son el calzado que siempre nos acompaña durante la época estival y ahora, gracias a Primark podrás tener los pares que quieras.

La firma de moda low cost ha puesto a la venta las chanclas más económicas del mercado. Están disponibles en un montón de colores pero lo mejor de todo es su precio. Puedes encontrarlas en cualquier tienda de Primark a un precio de 1 euro.

Un auténtico regalo que te salvará el verano y cualquiera de tus looks porque podrás tenerlas de todos los colores. No tardes demasiado en ir a hacer con unos cuantos pares porque todo apunta a que van a volar y por ese precio, no es para menos.