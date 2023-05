Estamos acostumbradas a cuidar nuestra piel, nuestro cabello, a saber qué corrector nos funciona mejor o la máscara de pestañas que nos hará tener una mirada de cine. Una rutina beauty perfecta pero en la que no podemos olvidarnos de una parte muy importante de nuestro cuerpo, en concreto de nuestra cara, y que no es otra que los labios. Sabemos, por experiencia, que no basta solo con maquillarlos al tratarse de una zona muy delicada y que se ve afectada por cambios, desde hormonales hasta los derivados del clima, como la sequedad o el frío. Por no hablar de que nuestra boca también envejece y la acumulación de líneas de expresión en esta zona puede ser uno de los mayores delatores del paso del tiempo.

Y es aquí donde tenemos que hablar de las mascarillas labiales, un producto que crece como la espuma y que se ha convertido en una obsesión para las amantes de la cosmética que se preocupan por lucir una boca perfecta, que es a lo que todas aspiramos, ¿verdad? Existen muchos tipo de mascarillas labiales, desde las que se aplican en crema, en bálsamos, o incluso en parches. Se pueden usar durante el día, durante la noche, exfoliar dos o tres veces a la semana, todo dependerá de las necesidades de cada una. La mayoría de ellas cuentan con ingredientes específicos para este tipo de piel, todos ellos para lograr un extra de hidratación, como la manteca de karité, el aceite de coco, la vitamina E o el ácido hialurónico. Si en algo coinciden los expertos es en recomendar su uso de manera frecuente para mantener los labios suaves e hidratados, sobre todo en invierno por el frío, o en verano con el calor. También es importante evitar lamerse mucho los labios, ya que esto puede empeorar la sequedad y provocar incluso la aparición de boceras o herpes labiales. Si aún no sabes cuál te interesa más, nosotras hemos descubierto la favorita de Rihanna, una artista que puede presumir de tener siempre una boca hidratada, cuidada y lista para maquillar. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) Como sabes, la cantante tiene su propia firma de belleza, Fenty Beauty, y no duda en compartir en su perfil de Instagram cuáles son sus productos favoritos. De nuevo, Rihanna nos ha dado una pista del producto que usa en sus labios, ya que, como ella misma explica, "tener una rutina de cuidado de labios es súper divertido, pero también tan necesario para mantenerlos perfectamente sanos, hidratados y sexys". Hace unos días, ella misma nos desvelaba que no puede vivir sin una mascarilla de labios al mismo tiempo que se la aplicaba para demostrar lo bonitos que quedan tras su uso. "Y deja de lamerte los labios también", añadió entre risas como consejo para todas sus fans. Unos labios hidratantes al instante Se trata de la mascarilla labial de recuperación intensiva Plush Puddin', de Fenty Skin, la firma de cosmética natural creada en 2020 por Rihanna y con la que la cantante de Barbados se dispone a mimar nuestra piel. ¿Qué tiene de especial? Pues que proporciona una nutrición instantánea que dura todo el día y la noche y está formulada para reducir el aspecto de las líneas de expresión y las arrugas al mismo tiempo que mejora el volumen y la elasticidad de los labios. Nos encanta porque tiene un ligero aroma a vainilla, deja un velo radiante y luminoso y, tras su uso, los labios quedan más llenos, esculpidos y definidos. Y todo gracias a, entre otras cosas, una fórmula con aceite de coco y aceites de ricino, que retienen la humedad; o el complejo de aceite de granada y jojoba, que es rico en antioxidantes, reafirma y rellena visiblemente los labios y ayuda con la elasticidad.