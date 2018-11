Estas son las novedades de la pirámide nutricional

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ha añadido una nueva base a la pirámide de la alimentación saludable clásica que incluye recomendaciones para mantener un estilo de vida saludable "porque alimentarse no es sólo un plato", ha indicado el presidente del comité científico de la SENC, el profesor Javier Aranceta.

La nueva base de la pirámide de la alimentación, recomienda a la sociedad sin excepción andar 10.000 pasos diarios, ya que "la salud es un 50 por ciento lo que nos movemos", ha indicado Aranceta. Además, aconseja prestar atención al equilibrio emocional, "fundamental para el proceso alimentario", ha valorado el experto. "Si estamos bajos de ánimo, no compramos lo mismo, no cocinamos igual y no comemos igual", ha agregado, al tiempo que ha puntualizado que "el cuerpo nos pide alimentos que elevan la serotonina, pero eso genera depresión y se entra en una rueda".



GETTY IMAGES

Balance energético



La nueva base de la pirámide de la alimentación también insta a preocuparse por el balance energético, lo que significa que si una persona ingiere más alimentos ha de hacer más ejercicio, y a cocinar con técnicas culinarias saludables, como al vapor. Por último, incluye ingerir entre cuatro y seis vasos de agua diarios como medio de hidratación.



GETTY IMAGES

Por otro lado, la pirámide tiene otra novedad: una barra de sostenibilidad que se refiere a la del medio ambiente. "Nos planteamos por primera vez no sólo la salud individual, sino también la, el impacto que tiene el proceso alimentario en el medio ambiente", ha indicado el profesor Aranceta, que ha matizado que es "bárbaro".

En este contexto, los alimentos que se encuentran en la punta de la pirámide, como los ultraprocesados, las carnes rojas, los embutidos y los lácteos complejos, tienen un elevado impacto ambiental, mientras que los que se encuentran más abajo tienen un impacto ambiental más limitado. Además, también tienen menos impacto todos los productos locales, de cercanía, de temporada y la agricultura tradicional.