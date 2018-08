Samsung Galaxy Note 9: La compañía lanza su nuevo 'smartphone' en 56 países

El grupo surcoreano Samsung Electronics lanzó hoy su nuevo teléfono Samsung Galaxy Note 9 en 56 países, entre ellos Estados Unidos, China y toda Europa, cifra que irá ampliando hasta 130 en los próximos meses, indicó la compañía en un comunicado.



El último modelo de la familia Note, caracterizado por su lápiz digital y pantalla de gran tamaño (en esta ocasión de 6,4 pulgadas), sale al mercado tras cosechar unas ventas anticipadas locales entre un 30 % y un 50 % superiores a las del Galaxy S9, lanzado en marzo, según cifras recogidas por The Korea Herald.





The wait is over and the game has changed. The #GalaxyNote9 is available now! Get yours today fam!