Nueva York investigará si Facebook ha utilizado prácticas de monopolio

La Fiscalía General del estado de Nueva York ha abierto una investigación a la compañía tecnológica Facebook para dilucidar si sus prácticas han sido monopolíticas.



"Voy a investigar a Facebook para determinar si sus acciones pusieron en peligro los datos de consumo, redujeron la calidad de opciones de los consumidores o incrementaron el precio de la publicidad", ha asegurado la fiscal general de Nueva York, Letita James.



"La mayor red social del mundo debe cumplir la ley", ha añadido la jurista en un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter.





BREAKING: I'm launching an investigation into Facebook to determine whether their actions endangered consumer data, reduced the quality of consumers' choices, or increased the price of advertising.



The largest social media platform in the world must follow the law.