'Metal Gear Survive', entre las novedades Xbox Games Pass

Microsoft ha anunciado los próximos juegos destinados a engrosar el listado de títulos a los que da acceso Xbox Game Pass. La lista de entradas para finales de mayo la abren 'Metal Gear Survive' y 'The Banner Saga', ya disponibles para descargar. Muy pronto se unirán seis más: 'Void Bastards', 'Dead by Daylight', 'Outer Wilds', 'The Banner Saga 2', 'Full Metal Furies' y 'Superhot'. A continuación, puedes echar un vistazo al calendario con las nuevas entradas al servicio:



23 de mayo

Metal Gear Survive

The Banner Saga

29 de mayo

Void Bastards

30 de mayo

Dead by Daylight

Outer Wilds

06 de junio

Full Metal Furies

The Banner Saga 2

Superhot



'Xbox Game Pass' es un servicio de suscripción que ofrece acceso a más de 150 títulos de Xbox One y retrocompatibles de Xbox 360. Apuntar que Game Pass y Live Gold son dos servicios independientes, es decir, se puede tener Game Pass sin Gold, aunque este último es necesario para acceder a las funciones online como los modos multijugador. Con la suscripción, los juegos se descargan en la consola sin límites, eso sí, la disposición depende de la suscripción y una vez se cancele, los títulos se eliminarán automáticamente del disco duro de la consola.

Más información en elsotanoperdido.com