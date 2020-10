'Hidden Objects Collection' llega a Switch con 6 historias repletas de oscuros secretos

'Hidden Objects Collection' para Nintendo Switch llega a las principales tiendas de nuestro territorio, con una entrega que contiene seis juegos en uno. Con puzles, momentos intrigantes y miles de detalles por descubrir, estas aventuras invitan a los jugadores a viajar por distintas historias con circunstancias muy diferentes entre sí: una aldea en llamas, la edad media, un poderoso reino mágico o incluso la propia ciudad de París. Los desglosamos a continuación:

'Black Rainbow': Para Helen Stone, la mayor aventura está por venir. Este título nos lleva a controlar el personaje para escapar de una aldea en llamas y guiarla a través de peligrosos bosques. El mal que se oculta es mucho más grande y peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. Dependerá de Helen restaurar el equilibrio en este mundo oculto e inexplorado.

'Where Angels Cry': Extraños sucesos están ocurriendo en un aislado monasterio medieval, situado en lo alto de los Alpes. Los monjes desaparecen sin dejar rastro, se ven personas misteriosas corriendo por los oscuros pasajes del monasterio en la quietud de la noche, se ha asignado a los Templarios para que vigilen e incluso hay rumores de que una estatua en el centro del pueblo está llorando lágrimas de sangre.

'Man with the Ivory Cane': París, la ciudad de las luces se volvió oscura para ti. Eres un joven artista disfrutando de la vida hasta que una noche tu novia Sasha desaparece, y eres el principal sospechoso. La única manera de averiguar lo que está pasando es tomar la justicia por tu mano e investigar el caso. ¿Ha sido asesinada o secuestrada? ¿Quién es la mente criminal detrás de todo?

'Where Angels Cry II: Tears of the Fallen Collector's Edition': Regresamos a la Europa medieval del siglo XIII como el mejor agente secreto del Vaticano. Los rumores dicen que el inquisidor August se volvió loco, se obsesionó con la caza de brujas. La gente está aterrorizada. Recorreremos el pueblo aislado de Portonero en España, para poner fin a esta caza de brujas.

'Farm Mystery': La granja Happy Orchard está viviendo una pesadilla, la gente está desapareciendo en la niebla que rodea el pueblo por la noche. Dependerá de nosotros resolver el escalofriante caso de este lugar embrujado. Busca pistas, resuelve puzzles y juega a minijuegos para descubrir los secretos de la pesadilla de Happy Orchard.

'Myths of Orion': Hace mucho tiempo, en el reino de Orión, un poderoso pero codicioso mago recogió conocimientos de todo el mundo. Con ellos escribió tres libros: Los Libros de Conocimiento, Ley y Magia que lo dotaron de poderes supremos. Los poderes adquiridos no se utilizaron para hacer el bien, hasta el día en el que la hechicera Salina reunió toda su fuerza y coraje para robárselos.

Como adelantábamos puedes hacerte con 'Hidden Objects Collection' para Nintendo Switch y poner a prueba todo tu ingenio con estas seis aventuras.