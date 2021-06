PlayStation ha anunciado más de 120 torneos y 74.000 dólares en premios en los nuevos Evo Community Series, con los que calentará motores de cara a la celebración de Evo Online 2021 el próximo mes de agosto.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció la adquisición, junto con RTS, de Evolution Championship Series, conocido como Evo, en marzo de este año. Este torneo de videojuegos de lucha celebrará una nueva edición en agosto con un formato 'online'.

Este martes, PlayStation ha detallado los planes que tiene para Evo, que incluyen más de 120 torneos entre el 10 de junio y el 3 de agosto con Evo Community Series, "una celebración global de la comunidad de juegos de lucha", con la que promete más de cien horas de retransmisión y 74.000 dólares en premios.

Playstation 4 organizará tres torneos, como ha informado PlayStation en su blog oficial, que podrán seguirse en los canales de Twitch y de YouTube de PlayStation, y en el canal de Twitch de Evo.

Uno de ellos es 'FGC Arcade: Evo Edition' (10-22 de junio) para jugadores de Norteamérica y Europa, en los títulos 'Granblue Fantasy: Versus', 'Guilty Gear Strive', 'Mortal Kombat 11 Ultimate' y 'Tekken 7'.

También organiza las rondas de calentamiento, que se celebrarán del 26 de junio al 3 de agosto, en América del Norte, Europa, América Latina, Oriente Próximo y Asia, con títulos como 'Guilty Gear Strive', 'Mortal Kombat 11 Ultimate', 'Street Fighter V: Champion Edition' y 'Tekken 7'.

También habrá torneos paralelos del 8 de julio al 3 de agosto, que se celebrarán en América del Norte, Europa, América Latina, Oriente Próximo, Asia y Japón, con los títulos 'BlazBlue: Cross Tag Battle', 'Dragon Ball FighterZ', 'Granblue Fantasy: Versus', 'Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON', 'Skullgirls 2nd Encore', 'Soulcalibur VI' y 'Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r]'.

Estos torneos servirán de calentamiento para la celebración de Evo Online 2021, que se celebrará del 6 al 8 de agosto y del 13 al 15 de agosto. Contará con torneos de títulos como Mortal Combat 11 Ultimate, Tekken 7, Soulcalibur IV, StreetFighter Champion Edition, Granblue Fantasy Versus o Guilty Gear Strive entre otros, en diferentes modalidades competitivas.