Los usuarios de PlayStation Network que a su vez tienen cuenta en Discord, ahora pueden conectar ambas plataformas. Y créenos, es muy sencillo. La implementación de esta característica es el comienzo de una "asociación gradual" entre las dos compañías, por lo que en el futuro deberían añadirse más opciones para aquellos que dispongan de esta conexión. La aplicación se lanzó en 2015 y, desde entonces, se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación, especialmente para los jugadores. Cuenta con más de 250 millones de usuarios en todo el mundo y está disponible para Windows, MacOS, Android, iOS, Linux y en navegadores web de manera gratuita.

Actualmente, se puede obtener cierto provecho por enlazar ambas cuentas: todos los amigos que tienes en Discord podrán ver lo que estás jugando y, si lo deseas, puedes hacer que tu ID de PSN esté disponible en el servicio de mensajería instantánea para que los usuarios lo localicen con mayor facilidad.

Como anticipamos, puede que sus utilidades no parezcan revolucionarias, pero como se trata de una participación "gradual" entre las dos empresas, es posible que se implementen más opciones a corto y medio plazo. Además, siempre es bueno enseñar lo que has estado jugando. Así que, si quieres correr la voz sobre tus sesiones de juego, no te lo pienses dos veces. Para conectar una cuenta de Discord con una cuenta PlayStation Network, simplemente acompáñanos en estos pasos:

1. Entra en Discord e identifícate, ya sea a través de la aplicación o del navegador de Internet, y dirígete al pequeño engranaje de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

2. Cuando se abra la siguiente pantalla, accede a "conexiones" y pulsa en el logotipo de PlayStation Network.

3. Serás redirigido al sitio web oficial de Sony, donde deberás iniciar sesión o simplemente aceptar si la mantienes iniciada.

4. Una nueva redirección te confirmará que has conectado correctamente las dos cuentas y ya puedes cerrar todo sin problemas. ¡Ya está! Desde ahora puedes aprovecharte de las características de sistema vinculadas.