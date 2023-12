‘GTA VI’ es, sin duda, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años; teniendo en cuenta que el quinto capítulo se lanzó hace más de una década, las expectativas son muy altas, algo que demuestra la explosión que se ha producido después del estreno de su primer vídeo – Trailer 1-. El material publicado poco después de medianoche ya sumaba ocho horas después más de 44 millones de visualizaciones y 6 millones de “me gusta”, sólo en YouTube y, únicamente, en lo que respecta al vídeo oficial publicado en el canal de Rockstar Games, es decir, sin incluir las resubidas en otros medios de difusión.

¿Qué sabemos del próximo Grand Theft Auto?

El ya famoso Tráiler 1, además de anticipar la identidad de su dúo protagonista: una pareja compuesta por un hombre y una mujer al estilo “Bonnie & Clyde”, confirma que estará ambientada en Vice City, y cualquier parecido con Miami no es mera coincidencia, desde pantanos hasta áreas urbanas representadas con un fotorealismo que sobrecoge, las secuencias también sugieren una gran influencia de redes sociales a lo largo de su historia.

El espectacular avance de la producción abre con una impresionante puesta de sol que baña cálidamente el exterior de un centro penitenciario en el que se encuentra Lucia, la protagonista femenina de la entrega, para trasladarse a continuación hasta una rápida sucesión de escenas aéreas con paisajes cinematográficos y playas abarrotadas de PNJ (Personajes No Jugadores).

La vida nocturna de la ciudad también goza de una salud envidiable, rebosante de luces de neón que sirven de escaparate a discotecas, coches de lujo y grandes eventos. El anticipo de material continua a través de una selección de escenas que parecen haber sido recopiladas de redes sociales, lo que indica que será un elemento destacado en el juego. Además, también podemos esperar el regreso de bandas y Weazel News. Entre carreras ilegales, personajes desquiciados y cocodrilos que irrumpen en supermercados, parece que el equipo de desarrollo ha aplicado la dosis de locura que caracteriza las producciones de Rockstar Games. Para los curiosos, la canción utilizada en el tráiler es “Love is a Long Road”, de Tom Petty.

¿En qué plataformas se lanzará GTA 6?

La parte final del vídeo confirma que ‘GTA VI’ no se lanzará hasta 2025. Es importante señalar que en él no aparecen las plataformas en las que estará disponible el juego. En un comunicado de prensa posterior, la compañía solo menciona versiones para PS5 y Xbox Series en algún momento indeterminado de 2025. En otras palabras, ‘GTA VI’ no llegará oficialmente a PS4 y Xbox One. Además, los jugadores de PC posiblemente tendrán que esperar un poco más hasta tener el juego en sus manos, como es habitual en las producciones de la factoría norteamericana.