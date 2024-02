Con ‘Killer Klowns from Outer Space: The Game’, Illfonic pretende aplicar todo lo aprendido por la desarrolladora en títulos tan conocidos como ‘Dead by Daylight’, ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ o ‘Friday the 13th’ para dar un repaso a las propias bases del formato de disparo multijugador asimétrico. Para ejecutar este salto el equipo ha optado por adoptar como telón de fondo el universo de la cinta de culto de los 80.

Ya metidos en jaleo, en el videojuego que se publicará el 4 de junio de 2024 en Xbox Series X|S, PC y PlayStation y se puede reservar a partir de hoy, los jugadores podrán asumir el papel de los icónicos Killer Klowns, trabajando en equipos de tres y combinando sus habilidades únicas para cazar humanos con armas inusuales mientras desatan una invasión alienígena en la población de Crescent Cove. Por otro lado, también tendrás la oportunidad de luchar como un equipo de siete valientes ciudadanos, explorando en busca de botines, armas valiosas, evitando ser liquidado por los Payasos y luchando por sobrevivir. Algo que según parece no será algo sencillo.

Killer Klowns from Outer Space The Game: los payasos asesinos ya tienen fecha para aniquilarte. / Elsotanoperdido

Un payaso= Un tuno

Tomando a la población de Crescent Cove y su territorio como espacio abierto para desarrollar la lucha por la conservación humana, la arena expansiva que propone Illfonic servirá de refugio a combates de tres poderosos payasos contra siete humanos, repartidos en diversas ubicaciones sobre un diseño de mapa generado aleatoriamente y una multitud de oportunidades tácticas para ambos equipos. Con un enfoque aterrador de la mecánica inagotable del escondite, este JcJcE (jugador contra jugador el entorno y objetivos dinámicos) promete múltiples resultados en cada partida y con ello revolucionar la fórmula del terror en línea.

Sinopsis

“Asume el rol de los icónicos Killer Klowns: Colabora dentro de un equipo de tres jugadores, utiliza habilidades sobrenaturales, caza humanos con armas disparatadas y planifica tu invasión alienígena para capturar con éxito a la población de Crescent Cove. O bien, defiéndete formando un equipo de siete valientes ciudadanos: Explora la ciudad en busca de armas, tesoros, evita que te capturen y lucha por sobrevivir.”