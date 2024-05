“La calle no mola porque se vende droga” y “Vecina, no vendas heroína” fueron algunas de las consignas coreadas por la veintena de residentes en Os Mallos que se concentraron en la tarde de este jueves al pie del número 58 de la calle Vizcaya para protestar por la actividad de las propietarias de una de las viviendas, a las que acusan de traficar con drogas. Durante una hora efectuaron una cacerolada e hicieron ruido con la tapa de un contenedor, ya que aseguran que esta es la contraseña que utilizan sus clientes para que les abran el portal, puesto que el portero automático no funciona.

La concentración se desarrolló sin incidentes, ya que los residentes en la vivienda no se dejaron ver, y con la presencia agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Al acto acudieron además los concejales del Partido Popular Antonio Deus y José Ramón Amado.